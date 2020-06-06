Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin son yolculuğuna uğurlandı

06 Haziran 2020 Cumartesi, 14:01

Suriye'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için memleketi Samsun'da cenaze töreni düzenlendi.

Büyük Camide gerçekleştirilen törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit eşi Hatice Zengin, babası Rahmi ve annesi Feriha Zengin, şehidin 4 kardeşi ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

OĞLUNUN FOTOĞRAFINA SARILIP AĞLADI

Şehit annesi Feriha Zengin oğlunun tabutunun önündeki fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Hatice Zengin de şehit eşinin tabutuna dokunarak ağladı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in özgeçmişinin okunmasının ardından öğle vakti cenaze namazı kılındı. Bir süre askerlerin omzunda taşınan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi daha sonra araca konuldu. Şehidin cenazesi İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahalesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



