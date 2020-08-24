Sel mağduru yurttaşlar tepkili: Belediye başkanı başınız sağ olsun bile demedi

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:03

Giresun’da 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketinde yurttaşlar yaşadıklarını CHP heyetine anlattı.



AKP’li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun bölgeye geldiğini ancak yine AKP’li Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu’nun kendilerine ‘Ne oldu, başınız sağ olsun.’ bile demediğini’ dile getiren yurttaşlar CHP’li heyete “Siz kalmışsınız, gelmişsiniz. Bizim belediye başkanımız hiç yok” dediler.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu’nun akraba olduğu öğrenildi.

Yurttaşlar bölgedeki köprüye de tepki göstererek, “Küçücük bir köprü yaptılar. Temelini doğru yaparsın. Ya alt geçit ya üst geçit. Temelini doğru yaparsın. Şimdi yapılsa ne olacak? Benim beyim gitti” ifadeleriyle köprünün doğru inşa edilmediğini dile getirdi.