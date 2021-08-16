Sellerin sebepleri tespit edildi, çözüm önerileri CHP'nin bugünkü MYK masasında olacak

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Uzmanlarca hazırlanan raporda, “Karadeniz’deki sellerin oluşumunda, “HES’lerin etkisi” ile birlikte afetlere yol açan diğer sorunlar belirlendi, bunlara yönelik çözüm önerileri ortaya kondu. Söz konusu rapor, bugün yapılacak MYK toplantısında değerlendirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün ve önceki gün sel felaketinde büyük zarar gören Sinop’un Ayancık ve Kastamonu’nun Bozkurt ilçelerinde yaptığı ziyaretlerin ardından bugün “doğal afetler” gündemini görüşmek üzere video konferans yöntemi ile toplanacak MYK’ye başkanlık edecek. Edinilen bilgiye göre MYK’de, 27 Temmuz’da Rize, 3 Ağustos’ta Ordu ve 11 Ağustos’ta Sinop, Kastamonu, Bartın illerinde meydana gelen sel felaketlerine ilişkin uzmanlar tarafından hazırlanan “Karadeniz’deki sel felaketleri” başlıklı rapor değerlendirilecek. “Bölgede bulunan hidroelektrik santrallarının, (HES) afetin boyutuna etkisi”nin yanı sıra diğer sorunlar masaya yatırılacak.

İZMİR ÖRNEĞİ ÖNERİSİ

Öte yandan CHP MYK, “orman yangınları”, “seller” ve “kuraklık” gibi sorunların “çatı gerekçesi” olan “iklim krizi”ni de görüşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, geçen cuma ziyaret ettiği CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, 2020’de belediye bünyesinde kurulan “İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı” ve çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Soyer’in, “Tüm belediyelerde iklim değişikliğine yönelik daire başkanlıkları ya da müdürlükler kurulmalı” önerisinde bulunduğu öğrenildi. Bu önerinin de CHP MYK’de gündeme gelmesi bekleniyor. CHP’nin ilerleyen günlerde, raporların değerlendirilmesi ve kurmayların önerilerini dile getirmesinin ardından “iklim krizi ve buna bağlı ortaya çıkan doğal afetlerle mücadele” konusunda “sorunları tek tek tespit eden ve tüm sorunlara çözüm önerileri getiren bir yol haritası” oluşturacağı ve bunu kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi.