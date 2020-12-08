Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8300 liradan, Avro 9,4920 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2020 Salı, 09:07
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Serbest piyasada 7,8280 liradan alınan dolar, 7,8300 liradan satılıyor. 9,4900 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,4920 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8440 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,5220 lira olmuştu.



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