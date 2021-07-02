Serhat Halis’ten yeni kitap: Vasati 40 Çöp
Serhat Halis'in dünya ve Türkiye yakın tarihinin önemli izleklerine odaklandığı kitabı "Vasati 40 Çöp" Arketip Kitap'tan çıktı.
Yazar Serhat Halis’in yeni kitabı “Vasati 40 Çöp” çıktı.
Serhat Halis kitabında, dünya ve Türkiye tarihinde önemli kavşaklar oluşturan, kültür- sanat, sinema, müzik, edebiyat hatta politik davranışları belirleyen akım ve kişilerin arka planına odaklanıyor.
“Hızın ideolojisiyle” unutulmuş gibi görünen ancak en fazla “bir iki” nesil öncesini şekillendiren olguları aktarırken belgesel dilini kullanan Halis, öznel tespitleriyle bağlam arayaşını sürdürüyor. “Gidenin dönüş ayak sesleri” de var Vasati 40 Çöp’te:
Örneğin, Latin Amerika’da Nueva Cancion ile başlayan Türkiye’de Yeni Türkü grubuna, Grup Yorum’a, Livaneli’ye Ahmet Kaya’ya uzanan hattı takip etmek mümkün...
Vasati 40 Çöp, Arketip Kitap etiketiyle yayımlandı...
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