"Sessiz yayıcılar" uyarısında bulunuldu: Güney Kore Başbakanı’ndan uzaktan çalışma çağrısı

13 Ağustos 2021 Cuma, 14:55

Koronavirüs salgınında dördüncü dalganın yaşandığı Güney Kore’de yüksek bulaşıcılığa sahip Delta varyantı baskın varyant haline geldi.

Hükümet günlük vakalar artarken henüz dördüncü dalgada pik noktasına gelmediklerini söyledi. Başbakan Kim, yaptığı açıklamalarda tatilden dönenlerin test yaptırmalarını, şirketlerin çalışanlarına uzaktan çalışma esnekliği sağlaması çağrısı yaptı.

Günlük vaka sayısının ilk kez 2 bin eşiğini aştığı ülkede, vakalar temmuz başından bu yana artıyor. Günlük vaka sayıları yılın ilk yarısı boyunca 300 ila 600 arasında seyrederken ilk kez 7 Temmuz'da bini aştı, ardından sosyal mesafe tedbirlerinin düzeyinin arttırılmasına rağmen ay boyunca dört basamaklı rakamlarda kaldı.

HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Vakaların büyük bölümünün görüldüğü başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde 5 haftadır en yüksek düzeydeki sosyal mesafe tedbirleri olan 4. seviye tedbirler, ülkenin geri kalanında ise 3 haftadır 3. seviye tedbirler uygulanıyor.

"Yarı-karantina" olarak adlandırılan 4. seviye tedbirler saat 18.00'den sonra ikiden fazla kişinin bir araya geldiği toplanmaları yasaklarken, restoran ve kafelerin saat 22.00'den sonra kapılarını kapatmasını öngörüyor.

BELİRTİ GÖSTERMEDEN TAŞIYORLAR

Vakalardaki tırmanışta, Covid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Son haftada varyantlardan kaynaklanan 2 bin 641 vakanın yüzde 97'sinin Delta varyantı olduğu tespit edildi.

Yetkililer Delta varyantının tüm ülkede yayılmasıyla "sessiz yayıcılar" olarak adlandırılan hastalık belirtisi göstermeden virüs taşıyan kişilerin arttığı, bunun virüsün kontrolünü zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Global