Set işçileri destek arıyor

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Koronavirüs salgını sonrası neredeyse tamamı duran sinema, TV ve reklam çekimleri nedeniyle çoğu güvencesiz çalışan sektör emekçileri büyük bir mağduriyet yaşadı. Netflix, pandemiden olumsuz etkilenen sektör çalışanlarına destek olmak amacıyla önemli bir adım attı ve 4 milyon TL’lik destek sağlayacağını açıkladı.

Netflix’in bu desteğin yönetimini ve dağıtımını ise İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası üstlenecek. Ancak gazetemize konuşan Sinema Televizyon Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Damla Kırkalı ve İKSV İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, bu desteğin diğer kurum ve kuruluşlar tarafından devamının getirilmesi gerektiğini söylüyor.

Damla Kırkalı, Türkiye’de resmi olarak görüldüğü açıklanan ilk COVID-19 vakasının ardından tüm çekimlerin yüzde 98’inin durduğunu belirtti. Kırkalı, çoğunluğu sigortasız ve günlük yevmiyeli sektör çalışanlarının, bu zor ve belirsiz süreç nedeniyle büyük bir kaygı yaşadığını dile getirdi. Bu çalışanların işsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinden de yararlanamadığını vurguladı.

Sektörde toplamda 6 bin civarında çalışan olduğunu ifade eden Kırkalı, “Sinema TV Sektörü Covid-19 Acil Desteği yaklaşık 1400 set işçisine tek seferlik 2 bin 500 tutarında bir destek sağlayacak. Bu, inanılmaz kıymetli bir katkı. Yine de belirtmekte fayda var ki, bunun yalnızca bir başlangıç olmasını ve sektördeki büyük firma ve şirketlerin Netflix’in açtığı bu yolda imkânları el verdiğince çalışanlarına sahip çıkmasını umut ediyoruz” dedi.

Kırkalı, “Aynı şekilde, yapım şirketleri ve kanallar, çalışanlarına verdikleri hizmetler sebebiyle maddi destekte bulunurlarsa, sektör pandemi süreci sonrasında kendini daha kolay toparlayacaktır” diye konuştu.

‘YENİ NORMAL’E DİKKAT...

Destek olmadan bu durgunluğun sürdürülebilir olmadığını sözlerine ekleyen Kırkalı, “Setlerin başlaması bir noktada kaçınılmaz olacaktır. Geçen haftalardan beri de yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Ancak ‘yeni normal’e geçiş sürecinin büyük bir dikkat ve titizlikle yürütülmesi sadece sektör çalışanları değil, tüm toplumun sağlığı ve güvenliği için büyük önem arz ediyor” dedi.

Kırkalı bu nedenle sektörün önde gelen bileşenleri ve dernekleriyle beraber “Türkiye’de COVID-19 Kısıtlamaları Altında Film Yapımlarında Güvenli Çalışma Koşulları ve Alınması Gereken Önlemler” adında bir kılavuz hazırlayıp kamuoyuyla paylaştıklarını da sözlerine ekledi. Kırkalı, “Bu kılavuzun, pandemi öncesinde de tehlikeli sınıfta yer alan, ekip ve ekipman sirkülasyonunun çok yüksek olduğu setlerin günümüz koşullarında mümkün mertebe ‘güvenli’ hale getirilmesi konusunda yol gösterici olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

SEKTÖRE ÇAĞRI

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Netflix’le olan ilişkileri nedeniyle İKSV’nin bu desteğin dağıtımına dahil olduğunu dile getirdi.

Ayan, “Bütün başvuru formları gibi şeyler sendikanın web sitesinde. Para dağıtımını da biz İKSV’den yapacağız” dedi. Ayan, Türkiye’den de bir destek bulmak için çalışma yürüttüklerini de vurguladı.

Ayan, “Netflix’in parası ABD’den, Los Angeles’tan dağılıyor. Biz de şu an Türk şirketleri veya sektördeki başka kanalları, yapım şirketlerini arıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz bu desteğin artırılabilmesi için. Şimdilik ses yok. Umarım Türkiye’den de bir destek buluruz” ifadelerini kullandı.