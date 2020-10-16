Setenay Alpsoy'dan yeni sergi: 'Saydam Şehrin İçinden'
Setenay Alpsoy’un yedinci kişisel sergisi “Saydam Şehrin İçinden”, 27 Ekim’de Evin Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerle buluşacak. Şehir peyzajı konusunda bir bellek yaratan Alpsoy’un sergisi, kentin değişen yapısının geçmişinin ve şimdisinin nabzını tutuyor.
Setenay Alpsoy’un bu sergisinde "şehir" ile resimleri tek bedende bir araya geliyor ve şehre ait unsurlar fizikî varlıklarıyla resimlere dâhil oluyor.
Alpsoy, resimlerine kattığı objeler ile şehir hayatı içinde kesintisiz bir arayış içinde olduğu ve sanatçı gözüyle hayatı devamlı taradığını gözler önüne seriyor.
Son dönem yapıtlarında kullandığı şehrin dokusunu yansıtan yenilikçi malzemeler, Alpsoy’un tuvallerinde görülmeye alışık olunan dokularla bir araya gelerek “Saydam Şehrin İçinden” sergisini oluşturuyor.
?“Saydam Şehrin İçinden” sergisi, 27 Ekim-28 Kasım 2020 tarihlerinde Evin Sanat Galeri’sinde ziyaret edilebilecek.
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