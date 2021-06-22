Sezgin Baran Korkmaz iddianamesindeki ‘Büyükbaba’ kim?
Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianameyi değerlendiren Uğur Koçbaş, iddianamede geçen 'büyükbaba' ifadesinin kimler için kullanıldığını açıkladı.
ABD’de gizliliği kaldırılan iddianamede yer alan ilginç ayrıntıları RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası program editörü Uğur Koçbaş canlı yayında anlattı.
15 sayfalık iddianamede Korkmaz’ın birlikte 511 milyon dolarlık yolsuzluğa imza attığı Kingston kardeşlere, “Siz büyükbabanın (grandpa) koruması altındasınız” diyerek olası bir ters durumda yargının kendilerine dokunamayacağını söylediği belirtiliyor.
İddianamede yer alan 'büyükbaba' konuşmaları ise şu şekilde:
26 Şubat 2018
Tanık A’ya SBK’nın gönderdiği mesajlar:
- Washington’dan bana yardımcı olman için emir geldi
- Ben de sana daha önce Lion meselesinde yardım etmiştim
- (ABD’li eski hükümet yetkilisinin fotosunu gönderiyor)
- Amerikan devleti adına çalışıyorsun bak.
12 HAZİRAN 2018
Jacop Kingston’a SBK’nın yolladığı mesajlar:
- Büyükbaba ile konuştuk her şey yolunda
- Ama parayı göndermediğim için bizi cezalandıracak bu işten sonra
- Hakim iyi biri
- Büyükbabayı hayal kırıklığına uğratmayacak
14 HAZİRAN 2018
- Az zaman kaldı
- Büyükbaba aradı 5 gün içinde bu işin olması olması lazım. Son şans.
20 HAZİRAN 2018
- Büyükbabanın adamları burada parayı bekliyorlar
- (Banka hesap numarasını gönderiyor)
9 AĞUSTOS 2018
- Bugün son gün
- Bu hesaba parayı gönder
- (Banka hesap no gönderiyor)
- Büyükbaba büyük problem
'BÜYÜKBABA' KİM?
"Utah’ta 511 milyon dolarlık yolsuzluk iddianamesinde bu konuda Jacop Kingston’ın ifadeleri mevcut. Kingston, SBK’nın ortağı olan Lev Aslan Dermen’in kendisine, “Şemsiye koruması altındasınız. Belize’de, ABD’de ve Türkiye’de adamlarımız var. Bunlar bizi her tür aksiliğe karşı koruyacak insanlar” dediğini, bu kişiler için bazen “şemsiye” (umbrella) bazen de “Büyükbaba” (Grandpa ya da Grandfather) ifadesini kullandığını anlatmıştı.
Belize’de Dermen’in eski Savunma Bakanı ve Eski İçişleri Bakanlarını rüşvete bağladığı ortaya çıkmıştı. ABD’de emniyet içinde Dermen’den rüşvet aldığı tespit edilen bazı polisler yargılanıyor. Yani “Büyükbaba” aslında tek bir kişi değil “Büyük birader” tabirinde olduğu gibi maaşa bağlanan bir grup insanı anlatan bir ifade."
Kaynak: Sputnik Türkiye
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- Uğur Dündar'dan üzen haber
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oranı verdi
- İşte Sergen Yalçın'la iplerin kopma nedeni
- Özgür Demirtaş'tan, Emrah'a tepki
- Hemşirenin 'müzik yasağı' paylaşımına gözaltı
- İHA muhabirine saldırı