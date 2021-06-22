Sezgin Baran Korkmaz iddianamesindeki ‘Büyükbaba’ kim?

22 Haziran 2021 Salı, 21:07

ABD’de gizliliği kaldırılan iddianamede yer alan ilginç ayrıntıları RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası program editörü Uğur Koçbaş canlı yayında anlattı.

15 sayfalık iddianamede Korkmaz’ın birlikte 511 milyon dolarlık yolsuzluğa imza attığı Kingston kardeşlere, “Siz büyükbabanın (grandpa) koruması altındasınız” diyerek olası bir ters durumda yargının kendilerine dokunamayacağını söylediği belirtiliyor.

İddianamede yer alan 'büyükbaba' konuşmaları ise şu şekilde:

26 Şubat 2018

Tanık A’ya SBK’nın gönderdiği mesajlar:

Washington’dan bana yardımcı olman için emir geldi

Ben de sana daha önce Lion meselesinde yardım etmiştim

(ABD’li eski hükümet yetkilisinin fotosunu gönderiyor)

Amerikan devleti adına çalışıyorsun bak.

12 HAZİRAN 2018

Jacop Kingston’a SBK’nın yolladığı mesajlar:

Büyükbaba ile konuştuk her şey yolunda

Ama parayı göndermediğim için bizi cezalandıracak bu işten sonra

Hakim iyi biri

Büyükbabayı hayal kırıklığına uğratmayacak

14 HAZİRAN 2018

Az zaman kaldı

Büyükbaba aradı 5 gün içinde bu işin olması olması lazım. Son şans.

20 HAZİRAN 2018

Büyükbabanın adamları burada parayı bekliyorlar

(Banka hesap numarasını gönderiyor)

9 AĞUSTOS 2018

Bugün son gün

Bu hesaba parayı gönder

(Banka hesap no gönderiyor)

Büyükbaba büyük problem

'BÜYÜKBABA' KİM?

"Utah’ta 511 milyon dolarlık yolsuzluk iddianamesinde bu konuda Jacop Kingston’ın ifadeleri mevcut. Kingston, SBK’nın ortağı olan Lev Aslan Dermen’in kendisine, “Şemsiye koruması altındasınız. Belize’de, ABD’de ve Türkiye’de adamlarımız var. Bunlar bizi her tür aksiliğe karşı koruyacak insanlar” dediğini, bu kişiler için bazen “şemsiye” (umbrella) bazen de “Büyükbaba” (Grandpa ya da Grandfather) ifadesini kullandığını anlatmıştı.

Belize’de Dermen’in eski Savunma Bakanı ve Eski İçişleri Bakanlarını rüşvete bağladığı ortaya çıkmıştı. ABD’de emniyet içinde Dermen’den rüşvet aldığı tespit edilen bazı polisler yargılanıyor. Yani “Büyükbaba” aslında tek bir kişi değil “Büyük birader” tabirinde olduğu gibi maaşa bağlanan bir grup insanı anlatan bir ifade."

Kaynak: Sputnik Türkiye