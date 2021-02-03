Sibel Horada ve Berat Işık'ın yeni sergisi Bilsart’ta: 'Na/Mütenahi Hürriyet'

03 Şubat 2021 Çarşamba, 09:45

Serginin açılış günü Sibel Horada ve Berat Işık, Nazlı Pektaş’ın modertaörlüğünde bir sohbet gerçekleştirecek. “Çevrimiçi Sanat Konuşması” başlıklı etkinlik 3 Şubat’ta saat 16.00’da Zoom üzerinden düzenlenecek.

Sergide Horada ve Işık’ın videoları eşliğinde hürriyet ve adalet kavramları ele alınıyor. Videolarda karanlığa, bulanıklığa ve hiçliğe, hareket, ses ve yazıyla odaklanan sanatçılar, hürriyetin ve adaletin sonlu/sonsuz geleceği hakkında sorular soruyor.

'HÜRRİYET, MÜSAVAT, UHUVVET'

Sibel Horada, “Hu¨rriyet, Mu¨savat, Uhuvvet” (Libérte, Égalite, Fratérnite) adlı video işiyle sergiye katılacak. 2017 yapımı çalışma, Türkiye’nin ilk ulusal anıtı olan Abide-i Hürriyet’in içindeki boşlukta çekilmiş, döngüsel bir video. Çalışmada sanatçı, Fransız devriminin öne çıkardığı, “Libérte, Égalite, Fratérnite” sloganının Osmanlıcası olan “Hu¨rriyet, Mu¨savat, Uhuvvet” kavramlarının ulus inşa süreçlerindeki merkeziyetine atıfta bulunuyor.

'ADALET'

Berat Işık da 2020 tarihli “Dren” serisinin ikincisi olan “Adalet” videosuyla sergide yer alacak. “ADALET” kelimesinin karanlığa dönüşene kadar yeniden ve yeniden yazılmasından ibaret olan çalışmada, dakikalar içinde seçilemez hâle gelen yazıdan geriye karanlık ve boşlukta yankılanan sesler kalıyor. Sanatçı, şimdinin gerçekliği hakkında devam eden tutulmaya dair bir video “anıt” olma ihtimalini düşündürürken, “Üzerine yazılmakta olan kâğıt daha kaç gün dayanacaktır?” sorusunu da yöneltiyor.

Sergi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için www.bilsart.com adresine bakılabilir.

Zoom üzerinden gerçekleşecek sohbete katılmak için şifreler şöyle:

Zoom Meeting ID: 839 1207 0562

Zoom Passcode: 163302