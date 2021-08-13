"Sıfırıncı hasta" açıklamasının ardından DSÖ harekete geçti

13 Ağustos 2021 Cuma, 10:06

DSÖ uzmanlarından Peter Embarek'in Danimarka'da bir televizyonda dün yayımlanan belgeselde, "sıfırıncı hastanın" Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden bir çalışan olabileceğini açıkladı.

Embarek'in bu açıklamalarının ardından DSÖ yazılı açıklama yaparak, Covid-19'un kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için kısaca "SAGO" adı verilen yeni bir ekip (heyet) oluşturulduğunu duyurdu.

Açıklamada, Embarek'in açıklamalarına değinilmedi.

Çin'de yapılan çalışmalara ilişkin raporun martta yayımlandığı anımsatılan açıklamada, raporda Covid-19'un kökenine ilişkin çalışmaların gelecekte de devam etmesi gerektiğinin belirtildiğine işaret edildi.

"KÖKENİNİ BİLMEK HAYATİ"

DSÖ'nün tüm hükümetleri Covid-19'un kökenlerine yönelik çalışmaları hızlandırmak ve "durumun politik niteliğini yok etmek için" iş birliği yapmaya çağırdığı açıklamada, "DSÖ, SARS-CoV-2'nin kökenine yönelik araştırmaların suçlama, parmakla gösterme veya siyasi puan verme pratiği olmadığını ve olmaması gerektiğini yineler" ifadesi kullanıldı.

Çin ve DSÖ'ye üye bazı ülkelerin DSÖ'ye virüsün "laboratuvar hipotezine" ilişkin DSÖ ile irtibata geçtiği aktarılan açıklamada, bu ülkelerin köken çalışmasının siyasallaştırıldığı veya DSÖ'ye siyasi baskı yapıldığı görüşünü belirttikleri kaydedildi.

Açıklamada, gelecekteki virüslere karşı tedbirler açısından Covid-19 salgınının nasıl başladığını bilmenin hayati önem taşıdığı kaydedildi.