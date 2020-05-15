Siirt'e kayyım olarak atanan vali ilk iş Erdoğan portreleri astırdı

İçişleri Bakanlığı'nca, Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık'ın yerine kayyım olarak atanan Siirt Valisi Ali Fuat Atik göreve hızlı başladı. Atik ilk icraat olarak odasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tablolarını astırdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2020 Cuma, 16:20

İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'nin yerel seçimde kazandığı belediyerden Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Kayyım atamalarının ardından polis, belediye binalarının çevresini abluka altına aldı.

Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Ali Fuat Atik, "Siirt'e, hepimize hayırlı uğurlu olsun," diyerek görevine başladı. Atik'in ilk icraati makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerini asmak oldu.


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