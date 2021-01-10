Silopi'de göçük altındaki işçinin 22 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün kömür ocağında meydana gelen göçükte iş makinesiyle toprak altında kalan İbrahim Aşkın'ın (26) cansız bedenine yaklaşık 22 saat sonra ulaşıldı. Aşkın'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Olay, dün sabah saatlerinde Silopi ilçesi Görümlü Beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisinde bulunan kömür ocağında meydana geldi. Çalışma sırasında kopan kaya parçasıyla kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 3 işçi toprak altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılarak Silopi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ekiplerin dünden beri sürdürdüğü çalışmada, iş makinesiyle toprak altında kalan İbrahim Aşkın'ın cansız bedenine yaklaşık 22 saat sonra ulaşıldı. Aşkın'ın cenazesi otopsi için Silopi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı işçilerden Ferhat Oral, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kafasına darbe alan diğer işçi Ahmet Mete ise gözetim altında tutuluyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Aşkın'ın cenazesinin otopsinin ardından ilçeye bağlı Çalışkan beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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