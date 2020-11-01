Simbart Project yeni mekânında ilk sergisini ağırlıyor

01 Kasım 2020 Pazar, 10:45

“Değişen Perspektif” sergisi Didem Erbaş, Sinan Logie, Merve Ünsal, Ezgi Yakın, Mehmet Öğüt ve M. Cevahir Akbaş'ın işlerine yer veriyor.

Altı sanatc¸ının bir araya gelis¸iyle insanlık tarihinde degˆis¸en ve do¨nu¨s¸en perspektif olgusunu ele alan “Degˆis¸en Perspektif”, Didem Erbas¸ drone c¸ekimlerin u¨rettigˆi imajlar u¨zerinden c¸alıs¸masını olus¸tururken, savas¸ mimarisinin ilerledigˆi yo¨nlere dair sorgulayıcı ac¸ısı ortaya koyarken, Merve U¨nsal serigrafileriyle ufuk c¸izgileri ve onların kırılganlıklarını go¨rselles¸tiriyor.

Ayrıca, sanatc¸ının u¨zerine kaleme aldıgˆı bir hikâye dogˆa-insan diyalektigˆi u¨zerinden bir ses yerles¸tirmesi olarak izleyiciyle ve kamuyla paylas¸ılıyor. Birbirleriyle ortak is¸ler u¨reten iki sanatc¸ı, ayrıca pozitif-negatif espas ve yatay- du¨s¸ey limit u¨zerinden kurguladıkları ortak bir c¸alıs¸mayla da sergiye katılıyorlar.

Mehmet O¨gˆu¨t video c¸alıs¸masında perspektif olgusunu “gerc¸eklik algısının” degˆis¸mesi u¨zerinden ele alırken, her bir veri aktarımında ana iletinin degˆerinden bir s¸eyleri kaybetmesini vurguluyor.

Ezgi Yakın dogˆa ve insan formlarının hibrit yorumlarından hareketle, tanımlayıcı olmayan ve nesnel perspektif bakıs¸ını sorunsallas¸tıran soyut du¨zenlemelerini izleyiciyle paylas¸ıyor.

Cevahir Akbas¸, kent ve dogˆa du¨zleminde u¨retilen patikaları haritalandırma, kus¸ bakıs¸ı c¸izimler ve kis¸isel deneyim u¨zerinden aktarırken, Sinan Logie ise perspektif ve onun gelis¸im tarihine has optik incelemeleri, Dogˆu ve Batı ku¨ltu¨rlerine etkilerinin farklı vec¸heleri u¨zerinden ele aldıgˆı heykel c¸alıs¸masıyla sergide yer alıyor.

?“Degˆis¸en Perspektif” bir yanda yatay perspektif ve du¨s¸ey perspektif paradigmalarını masaya yatırırken, sanatın o¨nemli unsurlarından birisi olan perspektifin rolu¨ ve amacını sosyal, ku¨ltu¨rel ve tarihsel bir perspektiften yorumlayan “Değişen Perspektif” sergisini 26 Aralık 2020 tarihine kadar Simbart Project’in yeni mekânı Simbart Exhibition & Project Space’te ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Artful Living