Simbart Project yeni mekânında ilk sergisini ağırlıyor
23 Ekim itibariyle Çukurcuma Caddesi'ndeki Simbart Exhibition & Project Space isimli sabit mekânına taşınan Simbart Project, küratörlüğünü Fırat Arapoğlu'nun üstlendiği “Değişen Perspektif / Changing Perspective” adlı karma sergi ile yeni mekânında ilk sergisini ağırlıyor.
“Değişen Perspektif” sergisi Didem Erbaş, Sinan Logie, Merve Ünsal, Ezgi Yakın, Mehmet Öğüt ve M. Cevahir Akbaş'ın işlerine yer veriyor.
Altı sanatc¸ının bir araya gelis¸iyle insanlık tarihinde degˆis¸en ve do¨nu¨s¸en perspektif olgusunu ele alan “Degˆis¸en Perspektif”, Didem Erbas¸ drone c¸ekimlerin u¨rettigˆi imajlar u¨zerinden c¸alıs¸masını olus¸tururken, savas¸ mimarisinin ilerledigˆi yo¨nlere dair sorgulayıcı ac¸ısı ortaya koyarken, Merve U¨nsal serigrafileriyle ufuk c¸izgileri ve onların kırılganlıklarını go¨rselles¸tiriyor.
Ayrıca, sanatc¸ının u¨zerine kaleme aldıgˆı bir hikâye dogˆa-insan diyalektigˆi u¨zerinden bir ses yerles¸tirmesi olarak izleyiciyle ve kamuyla paylas¸ılıyor. Birbirleriyle ortak is¸ler u¨reten iki sanatc¸ı, ayrıca pozitif-negatif espas ve yatay- du¨s¸ey limit u¨zerinden kurguladıkları ortak bir c¸alıs¸mayla da sergiye katılıyorlar.
Mehmet O¨gˆu¨t video c¸alıs¸masında perspektif olgusunu “gerc¸eklik algısının” degˆis¸mesi u¨zerinden ele alırken, her bir veri aktarımında ana iletinin degˆerinden bir s¸eyleri kaybetmesini vurguluyor.
Ezgi Yakın dogˆa ve insan formlarının hibrit yorumlarından hareketle, tanımlayıcı olmayan ve nesnel perspektif bakıs¸ını sorunsallas¸tıran soyut du¨zenlemelerini izleyiciyle paylas¸ıyor.
Cevahir Akbas¸, kent ve dogˆa du¨zleminde u¨retilen patikaları haritalandırma, kus¸ bakıs¸ı c¸izimler ve kis¸isel deneyim u¨zerinden aktarırken, Sinan Logie ise perspektif ve onun gelis¸im tarihine has optik incelemeleri, Dogˆu ve Batı ku¨ltu¨rlerine etkilerinin farklı vec¸heleri u¨zerinden ele aldıgˆı heykel c¸alıs¸masıyla sergide yer alıyor.
?“Degˆis¸en Perspektif” bir yanda yatay perspektif ve du¨s¸ey perspektif paradigmalarını masaya yatırırken, sanatın o¨nemli unsurlarından birisi olan perspektifin rolu¨ ve amacını sosyal, ku¨ltu¨rel ve tarihsel bir perspektiften yorumlayan “Değişen Perspektif” sergisini 26 Aralık 2020 tarihine kadar Simbart Project’in yeni mekânı Simbart Exhibition & Project Space’te ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: Artful Living
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