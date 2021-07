Şimdi serinleme zamanı! İşte son teknoloji klimalar

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:59

Mitsubishi Electric

İklimlendirme sektörünün inovatif markası Mitsubishi Electric, yaz sezonuna “Bambaşka Bir Hava!” temalı kampanyayla merhaba dedi. Kampanyada Legendera, Kirigamine Zen, Enviro ME, Hare ME model klimalar yer aldı. A+++ sınıfına ulaşan enerji verimliliğiyle dikkat çeken Kirigamine Zen; ev, ofis veya yazlıklarda enerji maliyetlerini azaltıyor. Enviro ME serisi klimalar, küçük iç ünitesiyle minimal bir tasarıma sahip. Hare ME ise, havada bulunabilecek polen ve diğer alerjenleri etkisiz hale getirebiliyor.

Arçelik Hijyen Plus Prosmart

Arçelik Hijyen Plus Prosmart Inverter Black klima, 3M filtre, sağlıklı nem alma, ionizer otomatik temizleme fonksiyonu, hızlı soğutma ve ısıtma, akıllı çalışma sistemine sahip. Fiyatı 5 bin 799 ile 9 bin 999 TL arasında değişen klima serisinin çoklu programlama özelliği de var.

Samsung AR9500T

Samsung AR9500T AR24TSHZHWK/SK A++ 24000 BTU duvar tipi inverter klima, 6 bin 878 TL’lik fiyatla tüketiciye sunuluyor. Çıkarılabilir tasarımlarıyla temizlik konusunda kolaylık yaratan klima filtreleri pratik bir şekilde temizlenip yeniden yuvalarına yerleştirilebilir.

E.C.A.’dan hafif ticariler

E.C.A., yeni nesil hafif ticari klimaları ile nüfus hareketinin yoğun yaşandığı alanlarda ideal iklimi sunuyor. Kaset, kanallı ve salon tipi olmak üzere 3 ayrı seçeneğe sahip kaset tipi klimalar, 4 yönlü hava akışı sağlıyor. Havadaki toz ve partiküllere karşı özel filtresi bulunan ürünler, sessiz çalışma moduyla öne çıkıyor.

DemirDöküm A420 FI

DemirDöküm, geniş mekanlar için geliştirdiği Türkiye'nin yeni nesil inverter salon tipi kliması A420 FI'yi satışa sundu. Akıllı kullanıcı modlarıyla ön plana çıkan DemirDöküm A420 FI, hızlı soğutma özelliğine sahip.

LG DualCool

LG’nin 2021 klima serisinde yer alan yeni DualCool klimalar, daha hızlı soğutması, enerji tasarrufu sağlaması, gürültüsüz çalışması, otomatik temizleme özelliği olması, R32 soğutucu gaz kullanması ve kolay kurulumuyla öne çıkıyor. LG DualCool klimalar, LG inverter olmayan klimalardan yüzde 40'a kadar daha hızlı soğutuyor.

Bosch’tan bakım

Bosch Termoteknik, 1 Haziran - 1 Ağustos arasında geçerli olacak ve 260 TL olan yıllık klima bakım ücreti, düzenlenen kampanya kapsamında 180 TL’ye indirildi. Sağlık çalışanları için bakım 130 TL’ye, 65 yas üstü müşteriler için ise 150 TL’ye indirildi.

Baymak Elegant Plus

Baymak Elegant Plus 18 A++ 18000 BTU duvar tipi inverter klimada, dört yöne otomatik hava yönlendirme sistemi var. Gizli LED ekran bulunduran klima, hassas sıcaklık kontrolü ile 0.5 derecelik sıcaklık değişimini hissediyor. Cihazın fiyatı ise 6 bin 160 TL.

HAFTANIN YENİSİ

HarmonyOS'li cihazlar Türkiye'de

Huawei’nin geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS ile çalışan ilk ürünler, Türkiye’de satışa sunuldu. HarmonyOS’un yanı sıra; MatePad 11, Watch 3 Serisi, FreeBuds 4 Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao eşliğinde tanıtıldı. Yao, “HarmonyOS, kulaklıklar, otomobil ana üniteleri, akıllı TV'ler ve cep telefonlarına kadar birçok cihaz formu arasında sorunsuz bir etkileşimi destekleyecek” dedi. Bu ay içinde tüketiciyle buluşacak, HarmonyOS ile çalışan MatePad 11'in fiyatı 4 bin 299 TL, FreeBuds 4’in satış fiyatı ise 1.399 TL olacak. Huawei WATCH 3 Serisi’nde ise vücut ısısı desteği, el yıkama kontrolü ve düşme sensörü gibi özelliklere bulunuyor.