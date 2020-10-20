Sinema destekleri için başvuru ve değerlendirme tarihleri açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2021'de verilecek sinema destekleri için başvuru ve değerlendirme tarihleri açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında gelecek yıl verilecek farklı destek türleri için başvuran yapımlar, sinema sektör temsilcilerinden oluşan sekiz kişilik Destekleme Kurulunca incelenecek.
Proje geliştirme desteği, animasyon film yapım desteği, kısa film yapım desteği, senaryo ve diyalog yazımı desteği için 9 Kasım 2020'ye kadar yapılacak başvurular Ocak 2021'de değerlendirilecek.
Yerli film gösterim desteği için 7 Aralık 2020'ye kadar alınacak başvurular da Ocak 2021'de görüşülecek.
UZUN METRAJ VE ORTAK YAPIM DESTEKLERİ İKİ DÖNEMDE ALINACAK
İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği, uzun metrajlı sinema film yapım desteği, dağıtım ve tanıtım desteği, ortak yapım desteği ve çekim sonrası destekleri için başvurular 2021'de iki dönemde ele alınacak.
Buna göre, 7 Aralık 2020'ye kadar alınacak başvurular Mart 2021'de; 8 Aralık 2020 - 30 Haziran 2021'deki başvurular ise Eylül 2021'de görüşülecek.
Belgesel film yapım desteği için 28 Aralık 2020'ye kadar yapılacak başvurular, Nisan 2021'de ele alınacak.
Bakanlık bu yıl animasyon film yapım, belgesel film yapım, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, kısa film yapım, ortak yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım, uzun metrajlı sinema film yapım, yerli film gösterim türlerinde 234 projeye toplam 46 milyon 428 bin lira destek sağladı.
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’ kampanyasına tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
Video Haberler
- Antalya'da görüntülendi! Hemen kameraya kaydettiler
- İstanbul'da görüntülenen 'mavi kediler' şaşkına çevirdi
- A Haber'in 'müjde' haberi sosyal medyada gündem oldu
- Korkunç an kamerada! Kanlar içinde yere yığıldı
- Falezlerde can pazarı
- İYİ Partili Kavuncu'dan o iddiaya çok sert yanıt!
- Özel fotoğrafları paylaşılan kadın: Hayatımı mahvetti!
- AKP kongresinde skandal görüntüler!
- Köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı! O anlar kamerada
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’ kampanyasına tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı