Sinop İl Milli Eğitim Müdürü'nden Kılıçdaroğlu'na: "Ağzından çıkanı kulağı duymayan vasıfsız muhteris"
Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik isim vermeden "vasıfsız muhteris" ifadesini kullandı.
Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretamiz ifadeler kullandı.
Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımına yönelik isim vermeden şu ifadeleri kullandı:
"Memleketin güzel insanları; Birbirinden selamı da kesmesin sabahı da, birbirine sevgiyi de ikram etsin muhabbeti de. Varsın, ağzından çıkanı kulağı duymayan vasıfsız muhterisler, ne derse desin."
Kılıçdaroğlu, 7 Haziran akşamı sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapmış, “Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin” demişti.
İlgili Haberler
- Kılıçdaroğlu: Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil
- Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' tepkisi
- CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu’nun söylediği sözlere dikkat çekti: 'Erdoğan'a gözdağı veriyor'
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'siz doyuruverin' sözlerine yanıt
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 'Demirören'in tüm mallarına el koyun'
- İfadesini değiştirmeyen ortağa 5 kurşun
- Soylu ile Kurtulmuş arasında 'Sedat Peker' iddiası
- AKP'de Süleyman Soylu çatlağı: Vekiller tavır koydular!
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- Sedat Peker'in 'başkanına' operasyon
- Ziraat'ın ilan oyunu
- Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü
- Bir istifa kararı daha