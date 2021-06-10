Sinop İl Milli Eğitim Müdürü'nden Kılıçdaroğlu'na: "Ağzından çıkanı kulağı duymayan vasıfsız muhteris"

10 Haziran 2021 Perşembe, 18:24

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretamiz ifadeler kullandı.

Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımına yönelik isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Memleketin güzel insanları; Birbirinden selamı da kesmesin sabahı da, birbirine sevgiyi de ikram etsin muhabbeti de. Varsın, ağzından çıkanı kulağı duymayan vasıfsız muhterisler, ne derse desin."

Kılıçdaroğlu, 7 Haziran akşamı sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapmış, “Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin” demişti.



