Şırnak'ta akademisyenler, 'Nuh Tufanı'nı tartışıyor: İnsanlık, Şırnak ve çevresinden dünyaya yayılmıştır

25 Mayıs 2021 Salı, 15:20

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Bağcılar Belediyesi ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenen 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu' Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi’nde başladı. İki gün sürecek sempozyumun açılışında, ‘Cudi’nin Kutsal Gerçeği’ adlı kısa film izlendi.





Sempozyumun açılışında konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı’nın bütün insanlığı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi. Nuh peygamberin mesajının önemine değinen Vali Pehlivan, "Konu bütün insanlığı ilgilendiren bir konu. Nuh Tufanı coğrafyamızda gerçekleşen, medeniyetlerin doğduğu Mezopotamya’da gerçekleşen tarihi bir dönüm noktasıdır. Şırnak ilimiz de kadim Mezopotamya coğrafyası içerisinde, bu tarihi derinliğe sahip Nuh Tufanı, Nuh'un Gemisi'nin hikayesi gibi önemli bir tarihi gerçekliğe ev sahipliği yapan, kadim bir şehrimiz. Nuh Tufanı'nın Cudi Dağı’nda, coğrafyamız içerisinde gerçekleşmiş olması, elbette ki başta burada yaşayan insanlar olarak, bizi birinci derecede etkiliyor. Nuh'un Gemisi'nin mesajını, öncelikle bizim alıp içselleştirmemiz gerekiyor. Peki bu tufanın, Nuh'un Gemisi'nin mesajı nedir? Aslında sempozyumumuzun da ana temasını teşkil eden, 'Hepimiz aynı geminin yolcularıyız' mesajıdır temelde. Birlikte yaşamak, birbirine saygı göstermek, hoşgörülü olmak, kardeşlik hukukunu pekiştirmek gibi evrensel niteliği taşıyan pek çok mesajı içinde barındırır. Ve bu mesaj aslında bütün insanoğlunadır" dedi.

"TERÖR ODAKLARININ BERTARAFINA NEDEN OLACAK"

Yıllarca hüzünlü hikayeler ile anılan Cudi Dağı'nın artık sportif ve kültürel etkinliklerle anılmasından gurur duyduklarını ifade eden Vali Pehlivan, "İnşallah daha fazla ve güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Başta Şırnak ilimizdeki gençlerimiz Hz. Nuh'un mesajını, insanlarda hakim olmasını istediği anlayışı sahiplenecek, il il çoğaltacak. Bu da şer odaklarının bertarafına, terörün tamamen bertarafına ve kadim Anadolu coğrafyasında birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya neden olacak" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: BÜTÜN İNSANLAR ŞIRNAKLIDIR

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise insanlığın Şırnak ve çevresinden dünyaya yayıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İnancımız gereği, Hz. Nuh'un, Hz. Adem'den sonra insanlığın ikinci atası olduğuna inanıyoruz. Bu da demek oluyor ki, insanlık, Şırnak ve çevresinden dünyaya yayılmıştır. O zaman dünyada yaşayan bütün insanlar, aslında Şırnaklıdır. Bilindiği üzere, Hz. Nuh'un şehri Şırnak, tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete, farklı dil, din, inanca ve kültüre ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Bu medeniyetler ve kültürler arasında, şehrimizi temsil eden en önemli değer ise tufandan sonra Hz. Nuh'un gemisinin ilimiz sınırları içerisinde bulunan Cudi Dağı'nda durmasıdır. Yüzyıllardır Hz. Nuh'un gemisinin nerede durduğuna yönelik, farklı görüş ve tartışmalar yaşanmaktadır. Bugün buradaki sempozyumda, Hz. Nuh'un Gemisi, akademisyenler tarafından bilimin ışığı doğrultusunda tartışılacak. Sonuca bağlanması da bizleri ziyadesi ile mutlu etmektedir."