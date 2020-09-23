Şırnak'ta rüşvet operasyonu: 10'u polis 15 gözaltı
Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'na bağlanan kara yolunda, trafik uygulamasında sürücülerden rüşvet aldıkları belirlenen 10'u polis 15 şüpheli gözaltına alındı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Habur Sınır Kapısı'na bağlanan kara yolunda görevli polislerin rüşvet aldığı ihbarı yapıldı. İhbarın ardından Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma başlatan ekipler, rüşvet aldıkları tespit edilen 10'u polis 15 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Operasyona ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,
"Mardin ili üzerinden gelip Şırnak ilimize bağlı Cizre ve Silopi ilçelerimizden geçerek Habur Kara Hudut Kapısı'na bağlanan kara yolu güzergahı üzerinde muhtelif zamanlarda, özellikle ihracata yönelik sevkiyatın arttığı dönemlerde trafik yoğunluğu ve buna bağlı olarak ortalama 20-25 kilometreyi bulan TIR kuyrukları oluşabilmektedir. Bu yoğunluğun oluşturduğu araç trafiğinin sevk ve idaresi esnasında, Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli bazı ekiplerimizin rüşvet aldıkları yönünde gelen ihbarlar doğrultusunda Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatılmış olup, 15 Eylül 2020 günü başlatılan operasyon kapsamında 10'u polis memuru, 5'i sivil vatandaş olmak üzere toplam 15 şahıs yakalanmış, 5 polis memuru tutuklanmış, 5 polis memuru adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 5 vatandaş savcılıktan serbest bırakılmış, 2 vatandaşın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.
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