Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köy karantinaya alındı
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yavşancık köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
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