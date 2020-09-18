Siyanürün çevreye zararı yokmuş

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Bölge sakinlerinin tepkisine neden olan Ordu Fatsa’daki siyanürlü altın arama faaliyetlerinin yürütüldüğü alanın saha genişleme talebine ilişkin hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu askıya çıktı. Özel bir firma tarafından hazırlanan raporda genişletilen maden sahasının doğaya zarar vermeyeceği öne sürüldü.

Fatsa’daki Altıntepe Altın Madeni’nin kapasite artırımına ilişkin hazırlanan ÇED raporu tamamlandı. SRK Danışmanlık ve Mühendislik tarafından hazırlanan raporda siyanürle altın arama faaliyeti yürütülecek olan maden sahalarında çevreye zarar verilmeyeceği belirtildi. Saha genişletme çalışmasıyla bölgedeki işsizliğin azaltılmasında katkı yaratılması beklendiği kaydedildi.

GEREKİRSE DİNAMİT

Raporda özetle şu ifadelere yer verildi: “Açık ocak işletmesinde kazı işlemleri iş makineleri vasıtasıyla yürütülecek ve sadece gerekli olduğu durumlarda patlatma yapılacaktır. Açık ocak madencilik faaliyetleri esnasında kullanılacak iş makineleri vasıtasıyla oluşacak çevresel gürültü değerleri ‘akustik rapor’ çerçevesinde değerlendirilmiştir. Buna göre proje sahası yakınlarındaki yerleşim birimlerinde belirlenen 45 reseptör noktasında gündüz, akşam ve gece çalışma saatleri içinde belirlenen gürültü değerleri yönetmelik sınır değerlerini sağlamaktadır.”