Siyanürün çevreye zararı yokmuş
Fatsa’da ki maden şirketinin ‘Genişleme’ talebine ilişkin ÇED raporu çıktı.
Bölge sakinlerinin tepkisine neden olan Ordu Fatsa’daki siyanürlü altın arama faaliyetlerinin yürütüldüğü alanın saha genişleme talebine ilişkin hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu askıya çıktı. Özel bir firma tarafından hazırlanan raporda genişletilen maden sahasının doğaya zarar vermeyeceği öne sürüldü.
Fatsa’daki Altıntepe Altın Madeni’nin kapasite artırımına ilişkin hazırlanan ÇED raporu tamamlandı. SRK Danışmanlık ve Mühendislik tarafından hazırlanan raporda siyanürle altın arama faaliyeti yürütülecek olan maden sahalarında çevreye zarar verilmeyeceği belirtildi. Saha genişletme çalışmasıyla bölgedeki işsizliğin azaltılmasında katkı yaratılması beklendiği kaydedildi.
GEREKİRSE DİNAMİT
Raporda özetle şu ifadelere yer verildi: “Açık ocak işletmesinde kazı işlemleri iş makineleri vasıtasıyla yürütülecek ve sadece gerekli olduğu durumlarda patlatma yapılacaktır. Açık ocak madencilik faaliyetleri esnasında kullanılacak iş makineleri vasıtasıyla oluşacak çevresel gürültü değerleri ‘akustik rapor’ çerçevesinde değerlendirilmiştir. Buna göre proje sahası yakınlarındaki yerleşim birimlerinde belirlenen 45 reseptör noktasında gündüz, akşam ve gece çalışma saatleri içinde belirlenen gürültü değerleri yönetmelik sınır değerlerini sağlamaktadır.”
Video Haberler
- Doğu Perinçek'i kızdıran ajanlık sorusu
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
- Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
- Darp edilen Hüseyin Meriç’in oğlundan yeni açıklama
- Darp etme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi