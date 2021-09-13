Soğan üreticisi yine zarar etti

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde hasadına başlanan soğan, tarlada 60-70 kuruş markette ise 3 liradan satılıyor.

İHA
13 Eylül 2021 Pazartesi, 11:48
Soğan üreticisi yine zarar etti
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Türkiye’nin farklı bölgelerinden Yozgat’a gelen tarım işçileri, soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlada çalışmaya başlıyor. Kurumuş soğanların sökümünü yapıp çuvallara dolduran işçilerin soğanları kamyonlara yüklenip satışa hazır hale getiriliyor. 

Soğan tarlasında çalışan işçilerden Adem Sakın, bu yıl 10 ton verim elde edebileceklerini söyleyerek tarlada soğanın 70 kuruşa satıldığını dile getirdi.

'BU FİYATA ZARAR EDİYOR'

Sakın, “Tarlada soğan fiyatının 1 TL’nin üzerinde olması gerekiyor. Maliyetler çok yüksek çiftçi bu fiyata zarar ediyor. Tarladan 60-70 kuruşa alınan soğanlar marketlerde 2-3 liraya satılıyor” dedi. 


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