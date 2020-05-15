Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına beş dakika kala ırmakta kayboldu

15 Mayıs 2020 Cuma, 16:57

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 15-20 yaş arasındaki gençlere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden başlamasına 5 dakika kala ırmağa giren Mustafa Boz (16) akıntıya kapılıp, kayboldu. Boz için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.



Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Boz, kendilerine bugün 4 saat için verilen sokağa çıkma izninin bitmesine 5 dakika kala, Çevreyolu köprüsü altında arkadaşlarıyla birlikte ırmağa girerek, serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Boz, suda batıp, çıkmaya başladı. Boz, arkadaşlarının çabasına karşın ırmakta kayboldu.

ARKADAŞI FENALAŞTI

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ekibi, arama- kurtarma çalışması başlattı. Mustafa Boz'un yanındaki arkadaşlarından Mehmet Sürmeli, bu sırada baygınlık geçirdi. Kalbini tutarak, yere yığılan Sürmeli'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Mehmet Sürmeli, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Manavgat Irmağı'nda kaybolan Mustafa Boz'un bulunması için olay yerine dalgıç da çağrıldı.

Irmaktaki teknelerde çalıştığını belirten, adını açıklamayan kişi, gençleri suya girmeden önce uyardığını belirterek, "Irmağa girmeyin, tehlikeli olur, dedim. Ancak beni terslediler. Gençlerden biri, ırmakta bir süre yüzdükten sonra kayboldu" dedi.



