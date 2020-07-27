Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı 4 ayda 24 bin 664 işyeri kapandı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Pandeminin ekonomide yarattığı tahribat, açıklanan her rakamla ortaya çıkıyor. Esnaf, salgının en ağır etkilediği kesimlerden biri oldu. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 15 Mart ile 7 Temmuz arasında yani dört ayda kepenk kapatan esnaf sayısı 24 bin 664 oldu. Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta görüldü.

Sonrasında ise sokağa çıkma yasakları başladı. Kamu ve özelde evden çalışma modeline geçildi. Bu dönemde zor durumda kalan birçok esnaf da kepenk kapatmak zorunda kaldı. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter bu dönemin faturasını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a sordu. Serter’in soru önergesine yanıt veren Pekcan, “Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinden elektronik ortamda yapılan sorgulama neticesinde alınan verilere göre, 15 Mart 2020-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde esnaf ve sanatkâr siciline toplam 123 bin 149 adet tescil işlemi gerçekleştirildi. Aynı dönemde sicilden düşen esnaf sayısı ise 24 bin 664 olarak gerçekleşti” dedi.

DESTEKLER ARTIRILDI

Yanıtında bu süreçte esnafa çeşitli destekler verildiğini de açıklayan Pekcan, açıklamasında şunları söyledi:

- Buna göre, 25 bin TL’ye kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen Hazine Faiz Destekli İşletme Kredisi’ne 809 bin 374 esnaf ve sanatkâr başvuruda bulundu.

- 694 bin 782 esnaf ve sanatkâra toplam 17.2 milyar lira tutarında kredi, faiz indirimli kullandırıldı. Kooperatiflerin kefaletiyle kullandırılan kredilerin toplam tutarı 4 milyar 62 milyon lira oldu. 13.1 milyar liralık tutar ise doğrudan banka tarafından kullandırıldı.

- Halkbank tarafından ötelenen ya da yapılandırılan kredi taksit tutarı toplam 3.5 milyar lira, bu olanaklardan yararlanan esnaf ve sanatkâr sayısı ise 374 bin 674 oldu.