Sokakta yaşayan kediye şiddet uyguladı, ardından izledi!
İstanbul Bayrampaşa'da, halde çalışan R.A. isimli şahıs, sokakta gördüğü kediye şiddet uyguladı. Sonrasında kediyi izleyen şahsın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde çalışan bir şahıs, duvarın dibine sıkıştırdığı kediyi tekmeleyerek öldürdü. Şahıs, kedi acı çekerken izledi ve bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, pazar günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Kuru Gıda Hali’nde gerçekleşti. İddiaya göre, halde çalışan R.A. isimli şahıs, bir kediyi duvarın dibine sıkıştırarak tekmeledi. R.A., dakikalarca şiddet uyguladığı kedinin acı çekişini izledi ve bu anlar kameralara yansıdı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
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