SOL Parti: Sağlık hizmeti herkes için ücretsiz olmalı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 11:33

SOL Parti, tüm hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi için çağrıda bulundu.

Salgının gün geçtikçe yayıldığı vurgulanan açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere iktidar rakam duyurmaktan başka bir şey yapmıyor. Halk, sağlık hizmetine erişemiyor, test ve tedaviye ancak parası olan ulaşabiliyor. AKP’li vekiller, bürokratlar haftalık düzenli test yaparken milyonlar teste ulaşamıyor. Hemen şimdi ücretsiz sağlık hizmeti adımları atılarak, salgında halk korunmalıdır" denildi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1- TÜM HASTANELERDE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ VERİLSİN

Kamuya ait hastaneler yoğun bakım ve yatak kapasitesi nedeniyle salgınla mücadelede yeterli olmuyor. Özel hastaneler yeterince kâr yapamıyoruz diye Covid-19 hastalarını kabul etmiyor. Bu koşullarda parası olan tedavi olurken parası olmayanın kaderine terk ediliyor. Sağlık hizmeti tüm yurttaşlar için ücretsiz olmalı; özel hastaneler kamulaştırılmalıdır. Bugün özel hastaneler Covid 19 hastalarının tüm tedavilerini ücretsiz olarak yerine getirmelidir.

2- ŞEHİR HASTANELERİ NEDENİYLE KAPATILAN KAMU HASTANELERİ AÇILSIN

Şehir Hastaneleri’nin açılmasıyla halkın kolay ulaşabileceği pek çok kamu hastanesi kapatıldı. Şehir Hastaneleri’nde uzun kuyruklarda perişan olan insanlar tedavi olmak için gittikleri hastanenin yoğunluğu nedeniyle risk altına giriyorlar. Kapatılan kamu hastaneleri tekrar açılarak, halkın hizmetine sunulmalıdır.

3- ÜCRETSİZ ZATÜRRE AŞISI

65 yaş ve üzerinde olan kişiler ile kronik hastalığı olan kişilere Pnömokok (zatürre) aşısı yaptırması önerilmektedir. Zatürreye en sık pnömokok adı verilen bakteri yol açar. Pnömokok aşıları, yüksek riskli kişilere uygulandığında, özellikle ağır enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilmektedir. Zatürre aşısı 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara ücretsiz olarak yapılmalıdır.

4- ÜCRETSİZ TEST VE ÜCRETSİZ MASKE

AKP’li vekiller, bürokratlar haftalık düzenli Covid testi yaparken milyonlar test yaptıramıyor. Covid testine tüm yurttaşlar ücretsiz olarak erişebilmeli, düzenli test imkânı sağlanmalıdır. Ücretsiz maske dağıtımı dahi yapamayan iktidar her gün maske uyarısı yapıyor. Salgının ekonomik yükü altında ezilen insanlar için maskenin maliyeti dahi ek bir yük oluşturuyor. Maske ve dezenfektan ücretsiz halka dağıtılmalıdır.

5- ACİL BÜTÜNLÜKLÜ VE KAMUCU SAĞLIK HİZMETİ

Devletin görevi halkını hastalanmaktan korumaktır! Temiz gıda, su, barınma ve sağlıklı koşullarda yaşam, sağlığı korur. Cumhuriyetin kuruluşuyla oluşturulan Sağlık Ocağı modeli ile kim nasıl, nerede yaşıyor, aşısı yapılıyor mu, hastamı diye ev ev dolaşılıp tespit edilirdi. Birinci basamak sağlık hizmetleri parçalı, piyasacı yapısıyla salgınla mücadelede sınıfta kalmıştır. Aile sağlığı merkezlerinin salgın sürecindeki görevleri belirsizken, temaslıların takibi diş hekimlerine yaptırılmaya çalışılmakta, telefonla hasta takibi gibi komik durumlar yaşanmaktadır. Acilen bütünlüklü bir sağlık sistemi yapısına geri dönülmelidir.