Somalı madencilerden uyarı: Eylemi Ankara'ya taşırız

21 Temmuz 2020 Salı, 14:10

Fotoğraflar: Twitter/@bagimsizmadenis

AKP’li vekillerin Meclis'e sunduğu 10 maddelik teklifte, Soma katliamının ardından Uyar Madencilik A.Ş.'ye ait Işıklar, Atabacası, Geventepe maden ocaklarında işten çıkarılan 3 bin 500 işçinin aradan geçen 5 yılın ardından kıdem tazminatlarıyla ilgili değişiklik yer aldı. Teklifte madencilerin kıdem tazminatlarını alabileceği açıklandı ancak madenciler mağduriyetlerinin giderilmediğini düşünüyor.

Gece Soma Kaymakamlığı önünde sabahlayan maden işçilerinin nöbeti 3. gününde.#MadenciyiDuy

Yasayı değiştirin! pic.twitter.com/2ZW0OEq7XG — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) July 21, 2020

Kıdem tazminatlarını alamayan işçilerin örgütlendiği Bağımsız Maden İş Sendikası düzenlemeyle bütün maden işçilerinin haklarını alamayacağı gerekçesiyle 19 Temmuz günü Hükümet Meydanı’nda oturma eylemi başlattı. İki gecedir alanda yatıp kalkan madenciler, tazminatlarını alabilmek için yürüttükleri mücadelenin kritik aşamaya geldiğini vurgulayarak, “Yasanın değiştirilmesi talebiyle değişik eylemler yapıyoruz. Talebimizi Meclis’in bir kez daha duyması için buradayız” dedi.

Eylemlerinin üçüncü günündeki madenciler, simit-zeytin ile kahvaltı yapıyor

Yasanın Meclis’ten istedikleri gibi geçmemesi halinde eylemlerini Ankara’ya taşıyacaklarını belirten madenciler, “Başından beri şuna inandık 3 işçi birleşirse 3 işçinin gücü kadar, bin işçi birleşirse bin işçinin gücü kadar hak alırız. Soma birleşiyoruz” ifadelerini kullandı.