Somali'de restorana intihar saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir restorana düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İHA
19 Ağustos 2021 Perşembe, 23:27
Somali'de restorana intihar saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
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Somali’nin başkent Mogadişu'daki Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı karargahının yakınında bulunan restorana intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybetti, 3 kişinin de yaralandığı aktarılırken, hayatını kaybedenler arasında 1 askerin olduğu bildirildi.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik kordonu altına alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının intihar yeleği giyen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.


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