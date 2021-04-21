SON DAKİKA | Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı!
Son dakika... Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
Başakşehir, Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Demba Ba, Fenerbahçe maçında kadroya alınmamıştı.
Turuncu-Lacivertli ekip, Senagalli oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini feshetti.
Bu sezon 37 maçta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu 9 gol attı, 3 asist yaptı.
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