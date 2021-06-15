SON DAKİKA | Fenerbahçe Serdar Dursun transferini açıkladı
Son dakika... Fenerbahçe, Serdar Dursun'u renklerine bağladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır."
Ailemize hoş geldin Serdar Dursun!— Fenerbahçe SK ???? (@Fenerbahce) June 15, 2021
https://t.co/dmmQDDdbHO pic.twitter.com/t1SzTUlKpD
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