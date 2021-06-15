SON DAKİKA | Fenerbahçe Serdar Dursun transferini açıkladı

Son dakika... Fenerbahçe, Serdar Dursun'u renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2021 Salı, 18:23
SON DAKİKA | Fenerbahçe Serdar Dursun transferini açıkladı
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Fenerbahçe, Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır."



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