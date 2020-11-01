Ege Denizi'nde art arda deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kuşadası açıklarında 4.7, Sisam Adası'nda ise 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 10:24
Ege Denizi'nde art arda deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kuşadası Körfezi'nde saat 10.05'de  4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sisam Adası'nda 10.33.'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.


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