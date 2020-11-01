Ege Denizi'nde art arda deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kuşadası açıklarında 4.7, Sisam Adası'nda ise 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kuşadası Körfezi'nde saat 10.05'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sisam Adası'nda 10.33.'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 1, 2020
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/6pHvrBxGh9
01.11.2020, 10:05:12 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 13.8 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 1, 2020
SISAM ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/sDx8ipIqmo
01.11.2020, 10:33:07 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 12.2 km#Kandilli
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