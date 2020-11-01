Ege Denizi'nde art arda deprem

01 Kasım 2020 Pazar, 10:24

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kuşadası Körfezi'nde saat 10.05'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sisam Adası'nda 10.33.'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.