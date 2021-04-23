UEFA'dan Avrupa Süper Ligi kararı

23 Nisan 2021 Cuma, 15:29

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde bugün toplanan UEFA Yürütme Kurulu, Avrupa Süper Ligi'ni oluşturan ve tepkiler üzerine bu hamleyi iptal eden altı İngiliz, üç İspanyol ve üç İtalyan kulübüne şu an için ceza vermemeye karar verdi.

İtalyan medyasından Sky'ın haberine göre UEFA, söz konusu kulüplere tepkili olsa da karar almak için çeşitli organların görüşünü bekleyecek.

Avrupa Süper Ligi Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Juventus , Milan ve Inter tarafından kurulmuştu. FIFA, UEFA, IOC, İngiliz hükümeti ve taraftarlardan gelen tepkiler, bu 12 kulübe geri adım attırmıştı.