Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi

02 Eylül 2021 Perşembe, 17:27

Süper Lig'in flaş takımlarından Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Geçen sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Alanyaspor, yeni sezona istediği başlayamadı. 3. maçta bir galibiyet alan Alanyaspor, ligde 13. sırada yer alıyor.

Kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan’a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İLK 3 HAFTADA 5. HOCA

Süper Lig'de 3 hafta geçmesine rağmen Adana Demirspor Samet Aybaba ile, Kasımpaşa Şenol Can ile, Kayserispor Yalçın Koşukavak ile ve son olarak ise Göztepe Ünal Karaman ile yollarını ayırdı.

Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan’a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/bRwb8vAHYT

— Aytemiz Alanyaspor ???? (@Alanyaspor) September 2, 2021















