Son dakika: Ankara'da "Mahrem" operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Operasyon" açıklaması.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 33'ü eski askeri öğrenci, 5'i eski askeri personel, 2'si mahrem imam 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY Örgütüne karşı İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda kişiler gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.
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