SON DAKİKA... Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı
Endonezya’da kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağının karakutusunun denizden çıkarıldığı bildirildi.
Endonezya Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri, kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağının karakutusunun denizdeki enkazdan çıkarıldığını ve kriz merkezine getirileceğini duyurdu.
Şu ana kadar uçağın düşüş nedenine ilişkin resmi açıklama yapmayan yetkililer, karakutunun incelenmesi sonucu nedenin belirlenebileceğini bildirmişti.
Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.
Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 noktaya dağıldığını bildirmişti.
Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.
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