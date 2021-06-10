Son dakika gelişmesi... Kabine toplantısı ertelendi
Son dakika gelişmesi... Bugün yapılacağı açıklanan kabine toplantısı ertelendi.
Kademeli normalleşme adımları ile ilgili kararlar alınması beklenen bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ertelendi.
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekilmişti.
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