Son dakika gelişmesi... Kabine toplantısı ertelendi

Son dakika gelişmesi... Bugün yapılacağı açıklanan kabine toplantısı ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2021 Perşembe, 10:25
Son dakika gelişmesi... Kabine toplantısı ertelendi
Abone Ol google-news

Kademeli normalleşme adımları ile ilgili kararlar alınması beklenen bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ertelendi.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekilmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler