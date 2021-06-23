Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yasak kalkıyor
Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve genelgelerle uzatılan sağlık çalışanlarına yönelik istifa yasağı 1 Temmuz itibariyle sona erecek.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve izin taleplerine kısıtlama getiren Sağlık Bakanlığı, istifa yasağının 1 Temmuz'dan itibaren kalkacağını açıkladı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve izin taleplerine kısıtlama getirilmişti.
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