Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yasak kalkıyor

23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:13

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve izin taleplerine kısıtlama getiren Sağlık Bakanlığı, istifa yasağının 1 Temmuz'dan itibaren kalkacağını açıkladı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve izin taleplerine kısıtlama getirilmişti.

Ayrıntılar geliyor...