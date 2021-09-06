Son dakika... Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

DHA
06 Eylül 2021 Pazartesi, 15:21
Son dakika... Hatay'da orman yangını
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'nda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.



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