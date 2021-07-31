Son dakika... Hatay'da yangın: Alevler evlere sıçradı

Son dakika gelişmesi... Marmaris, Manavgat ve Bodrum'daki yangın haberlerinin ardından bir yangın haberi de Hatay'dan geldi.

(İHA)
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:01
Son dakika... Hatay'da yangın: Alevler evlere sıçradı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın bölgedeki bazı yerleşim yerlerine sıçradı.


Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.


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