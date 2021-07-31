Son dakika... Hatay'da yangın: Alevler evlere sıçradı
Son dakika gelişmesi... Marmaris, Manavgat ve Bodrum'daki yangın haberlerinin ardından bir yangın haberi de Hatay'dan geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın bölgedeki bazı yerleşim yerlerine sıçradı.
Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.
Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Video Haberler
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
- Şişli'de trafik ışıklarında skandal olay kamerada
- Tarabya sahilinde hareketli anlar!
- Korkutan görüntüler! Cep telefonuyla kaydettiler
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- İstanbul'da yurttaşları çileden çıkaran görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- CHP'den Konya'daki katliama tepki
- Topçu ve Füze Okulu kundaklama girişiminde yeni gelişme!
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- Kimlik kartı ve pasaportunu kaybedenlerle ilgili karar
- HDP'den Konya'daki katliama ilişkin açıklama
- Selahattin Demirtaş'tan çok sert 'yangın' tepkisi!
- THK’nin işten attığı pilotlardan Rus uçakları açıklaması