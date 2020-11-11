SON DAKİKA.. Kuşadası Körfezi'nde 4.8'lik deprem

11 Kasım 2020 Çarşamba, 09:59

AFAD, Kuşadası Körfezi'nde, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 09.49'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Geçmiş olsun İzmir.

Geçmiş olsun Aydın.



Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. — A F A D (@AFADBaskanlik) November 11, 2020





Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşım ise şu şekilde;