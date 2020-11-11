SON DAKİKA.. Kuşadası Körfezi'nde 4.8'lik deprem

Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 09:59
SON DAKİKA.. Kuşadası Körfezi'nde 4.8'lik deprem
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AFAD, Kuşadası Körfezi'nde, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 09.49'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşım ise şu şekilde;

Ayrıntılar geliyor...


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