SON DAKİKA.. Kuşadası Körfezi'nde 4.8'lik deprem
Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Kuşadası Körfezi'nde, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 09.49'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'tan yapılan açıklamada, "Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Geçmiş olsun İzmir.— A F A D (@AFADBaskanlik) November 11, 2020
Geçmiş olsun Aydın.
Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşım ise şu şekilde;
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 11, 2020
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/I12KQ7iiJ3
11.11.2020, 09:49:45 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 12.4 km#Kandilli
Ayrıntılar geliyor...
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