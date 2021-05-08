Son dakika: Muğla'da deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:53
Son dakika: Muğla'da deprem
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AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 14.41 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 7.06 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ  4,2 OLARAK DUYURDU

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 4,2 olarak duyurdu.


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