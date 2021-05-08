Son dakika: Muğla'da deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 14.41 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.06 km olarak açıklandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ 4,2 OLARAK DUYURDU
Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 4,2 olarak duyurdu.
Video Haberler
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
- Çöpe atacakken fark etti, polisi aradı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- E-Devlet'te yeni dönem
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak