Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
"Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30 Haziran 2021 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.
Antalya'da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır."
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