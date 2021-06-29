Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

DHA
29 Haziran 2021 Salı, 09:35
Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30 Haziran 2021 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Antalya'da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır."


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