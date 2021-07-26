Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 26 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 26 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Covid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Bu, 8 Mayıs 2021'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
VAKA SAYISI 17 BİNE DAYANDI!
Bakanlığın 25 Temmuz verilerine göre, 223 bin 837 test yapılmıştı. Dün, 14 bin 230 vaka tespit edilirken, 55 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı 17 bine dayandı ve can kaybı da 63'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerini kullandı.
Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/h04jKF887Z— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 26, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 64.00, ikinci doz ortalaması yüzde 38.21, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 67 milyon 466 bin 786 oldu.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.
En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.
Türkiye'nin 26 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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