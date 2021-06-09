Sağlık Bakanlığı, 9 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Can kaybı arttı

09 Haziran 2021 Çarşamba, 19:28

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.

Türkiye'nin 9 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: