Sağlık Bakanlığı, 9 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Can kaybı arttı
Sağlık Bakanlığı, 9 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.
Türkiye'nin 9 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- Erdoğan'dan, 'Sedat Peker' açıklaması
- Sedat Peker kararını sosyal medyada duyurdu
- El altından BioNTech iddiası
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Toklu hakkında çarpıcı iddia: Patronun doğum gününde
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- Esat Toklu’dan suç duyurusu
- Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?