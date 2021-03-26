Sonucuna bakılmaksızın Covid-19 testi yaptıran her yurttaşa ilaç

26 Mart 2021 Cuma, 04:00

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililerin talimatıyla hasta olsun ya da olmasın, Covid-19 testi yaptıran pek çok yurttaşa veya temaslılara, sonucun pozitif negatif olmasına bakılmaksızın Favipiravir etken maddeli ilacın verildiğini iddia etti. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Adıgüzel, talimatın resmi yazışma yerine sözlü ya da WhatsApp mesajları ile verildiği yönünde bilgiler olduğunu da söyledi.

RESMİ YAZIŞMA YOK

Adıgüzel, soru önergesinde “Covid-19 protokolünde böyle bir uygulama olmadığı için bu durumun gerekçesi sorulduğunda sağlık kurumları tarafından Bakanlıktan talimat geldiği söylenmiştir. Bu talimatın yazılı olarak istenmesi üzerine şu ana kadar yazılı bir belge gönderilmemiştir. Resmi bir yazışma olmadığı, WhatsApp mesajları ve sözlü talimatlar yoluyla yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Yapılan sözlü talimatlar içerisinde ‘hasta ilacı kullansın ya da kullanmasın ancak mutlaka verin’ şeklinde ifadeler bulunduğu belirtilmektedir” dedi.