Sosyal medya 'buluntu plaka' ilanları ile doldu

23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:12

Dün Eskişehir'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış kentin bazı noktalarında sele neden oldu. Sel sebebi ile bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçları ile ilerlemeye çalışan sürücülerin ise trafikte zor anlar yaşadığı gözlendi. Sert bir şekilde akan yoğun sel suyu adeta önüne ne çıktıysa sürükledi. Sular, araç kapılarının alt eşiğine kadar yükseldi.

Bazı araçların plastik çerçeveli plakaları yoğun akan sel sularının oluşturduğu basınçtan veya sürücülerin görmeyin girdikleri çukurlar sebebi ile oluşan sarsıntıdan dolayı kırılarak akıntıya kapıldı.

YOL KENARLARINA İSTİFLENDİ



Sular çekildiğinde ise geriye selin taşıdığı malzemeler kaldı. Suya kapılan plakalar ise duyarlı sürücüler veya yurttaşlar tarafından fark edilip yol kenarlarına istiflendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI



Fotoğrafları çekilen plakalar, sahiplerine ulaştırmak amacıyla sosyal medyada paylaşıldı. Araç sürücülerinin yoğun olarak takip ettiği sayfalarda birden çok buluntu plaka paylaşımı dikkat çekti.