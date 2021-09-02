Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü: Bu fotoğraf hangi renk?

Multimedya sanatçısı Stuart Humphryes, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Akıllı bir optik illüzyon hilesi bulunan fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. Peki bu fotoğraf renkli mi yoksa siyah beyaz mı?

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 13:21
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü: Bu fotoğraf hangi renk?
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Geçtiğimiz günlerde multimedya sanatçısı Stuart Humphryes, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı ve yaptığı paylaşım kısa sürede viral hale geldi. Stuart’ın paylaşmış olduğu fotoğrafta akıllı bir optik illüzyon hilesi var. İlk bakışta fotoğraf herhangi bir renkli fotoğrafa benziyor. Fakat bu fotoğraf aslında siyah beyaz. 

Beyinlerimizin renk algımızdaki 'boşluğu doldurmak' için eğitildiğini açıklayan Stuart, siyah beyaz bir resmin üzerine renkli çizgiler bulunan bir ızgara yerleştirmiş. Bunun sebebi, beynin renk çizgilerinden aldığı bilgiyi iletip sonrasında resmin geri kalanına uygulamasıdır.

Daily Mail’in haberine göre, fotoğrafa bakan insanların birçoğu görsele ikinci kez bakmasalardı, aslında gri tonlamalı bir resim olduğunu fark etmeyeceklerini ifade etti.

Humphryes, paylaştığı fotoğrafı, şu sözlerle anlattı:

"Bu büyüleyici ve beyniniz boşlukları doldururken aynı zamanda sizin için renklendirmesi, bir fotoğrafta renk bilgisinin ne kadar zayıf olabileceğini gösteriyor.

Siyah beyaz bir fotoğraf ama üzeri renkli çizgilerden oluşan ince bir ızgarayla kaplanmış. Bu; görüntüyü tamamen renkli bir şekilde görmeniz için zihninizi kandırmaya yeter."




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