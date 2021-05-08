Sosyal medyada gündem olan 'menemen' sahnesine Vedat Milor'dan esprili yorum

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:32

Kanal D’de ekrana gelecek, Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı ‘Aşkın Tarifi’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin aşk hikayesini ekrana taşıyacak projede; Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe ve Atakan Yılmaz gibi isimler de rol alıyor.

Görüntülerde Fırat karakterini canlandıran Doğulu’nun, Naz Soyluer’e hayat veren Arıtürk’ün vücudundan menemeni alıp, yediği sahne sosyal medyanın gündemi oldu.

Ses getiren anlar için Doğulu, Twitter’dan, “Menemen nasıl yenir, öğrendik mi gençler? Şşhhh” diye yazdı. Dizinin tanıtımı kısa sürede ‘En Çok Konuşulanlar’ listesine yerleşti.

VEDAT MİLOR'DAN ESPRİLİ YORUM

Söz konusu sahneye, daha önce "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" anketiyle gündeme gelen yemek eleştirmeni ve gurme Vedat Milor'dan da bir yanıt geldi. Milor, sosyal medyanın gündemine oturan sahne için "Söyleyecek çok şeyim var. Ancak menemen hakkında ne söylersem söyleyeyim “sıktın artık” denileceği için yaşlı gözlerle uzak durmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Milor, daha sonraki paylaşımında ise kullandığı 'Yaşlı gözler' ifadesine açıklık getirdi:

“Yaşlı gözler” hem üzüntüyü hem de bu meseledeki tercihimi anlatıyor."

Milor'un paylaşımı şu şekilde: