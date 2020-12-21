Soyer: Cumhuriyetin 100. yılını Kadifekale Antik Tiyatro'da kutlayacağız
İzmir kent merkezindeki tarihi aksı ayağa kaldırarak turizme kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Smyrna Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
Smyrna Tiyatrosu’nun bin 500 yıl süren uykusundan uyandığını söyleyen Başkan Soyer, “Milattan Önce 2. Yüzyıl’dan 4. Yüzyıl’a kadar olan süreçte Smyrna (İzmir) antik kentinin sosyo-kültürel merkezi olan İzmir Tiyatrosu, yaklaşık 21 bin izleyici kapasitesiyle Akdeniz’in en büyük tiyatrolarından biri olmuş. Tüm körfezi görecek şekilde inşa edilmiş olması görkemini daha da artırıyor. Kemeraltı-Agora-Kadifekale rotası için antik tiyatronun gün yüzüne çıkması çok önemli. İzmir yeni bir Efes kazanacak. Agora ve antik tiyatro bu kentin kimliğine ve kimliğinin bilinirliğine çok büyük katkı yapacak. Amaçlarımızdan biri de 29 Ekim 2023'te Kadifekale Antik Tiyatrosu'nda Cumhuriyetimizin 100. yılını olağanüstü bir konserle kutlamak. Süreç tamamlandığında, İzmir tarih ile estetiğin buluştuğu bir gösteri alanına daha kavuşacak” dedi.
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