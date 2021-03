Soyer, iş dünyası ile buluştu: Her şeyi ortak akılla gerçekleştireceğiz

24 Mart 2021 Çarşamba, 14:08

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (ESİAD) 22'nci Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. İzmir'in çok güçlü ve hızlı büyüyen bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Soyer, İzmir'in sanayinin kalesi olduğunu söyledi. Soyer, “191 ülkeye ihracat, 160 ülkeden ithalat yapan I·zmir’in 2018 yılındaki ticaret hacmi 17 milyar dolar civarında. Türkiye'nin ikinci en fazla yabancı yatırım s¸irketine ve dıs¸ ticaret hacmine sahip kenti konumundaki I·zmir, yabancı yatırımcılar için de çok büyüyen bir çekim merkezi. I·zmir'in 2017 yılındaki bölgesel gayri safi yurtiçi hasılası 191,5 milyar TL olup, I·stanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Şehrimizde, yüzde 57,5’lik hizmet sektöründen sonra yüzde 37,6 ile sanayi sektörü geliyor. İzmir Büyükşeh ir Belediyesi, İzmir’in bu potansiyelini ön plana çıkararak dünyadaki ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal gelişmeleri bütünleştirmeyi amaçlayan kapsamlı stratejiler bütünüyle hareket ediyor. Sanayide, ticarette, tarımda, teknolojide ve diğer pek çok sektörde; çağın gerektirdiği yenilikleri, bu şehrin tarihsel mirasıyla birlikte ele alarak İzmir’in refahını artırmak ve adil bölüşümünü sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ DOĞAYLA UYUMLU YAŞAM"

Doğayla uyumlu yaşamı inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Soyer, “Son iki yılda İzmir’de yaşadığımız tüm doğal afetler ve küresel salgın, İzmir’i dirençli bir şehir yapmak konusunda çok daha kararlı adımlar atmamızı zorunlu kılıyor. Bunun için vazgeçilmez önceliğimiz, İzmir’de doğayla uyumlu bir yaşamı inşa etmek. Bunun için geçen Cuma günü İzmir’in doğayla uyumlu yaşam stratejisini kamuoyuna açıkladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan İzmir’in doğal ekosistemlerini ve biyolojik çeşitliliğini korumak, öte yandan İzmir ekonomisini büyütmek ve dirençli bir kent olmak için kapsamlı stratejiler yürütüyoruz. Strajemizin en temel başlıklarından biri, döngüsel ekonomiyle ilgili çalışmalarımız. Bu doğrultuda; ekoloji ve ekonomi arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırıp her ikisinin müşterek gelişiminin ve uyumunun, şehrin dirençliliğinin anahtarı olacağını düşünüyoruz. Son yıllarda iklim krizinin olumsuz etkileri, yas¸amın her anında hissedilir hale geldi ve ciddi bir kuraklık tehlikesi yarattı. Öte yandan yoksulluk, pandemi ile birlikte daha da derinles¸en bir hal aldı. İzmir Tarımı ile attığımız adımlar, kuraklık ve yoksullukla aynı anda mücadele ederek somut çözümler sunuyor ve Türkiye’de ilk kez döngüsel bir tarım ekonomisi inşa ediliyor. Döngüsel ekonominin bir diğer ayağında, Harmandalı gibi katı atıklardan elektrik üreten çalışmalarımızı il genelinde yaygınlaştırmak yer alıyor. Çöpü sadece bir atık değil, ekonomik bir kaynak olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ORTAK AKIL VURGUSU

Ortak akılla yönetime vurgu yapan Soyer, “Biliyoruz ki bu çalışmalarımızı ve hedeflerimizi tek başımıza gerçekleştirmemiz; hem mümkün değil, hem de doğru değil. Çünkü tekliğe karşı çok sesliliği, ayrımcılığa karşı bir aradalığı sağlamak; İzmir için tahayyül ettiklerimizi gerçekleştirme potansiyelinin anahtarı. Tam da bu nedenle şehrimizin geleceği için yaptığımız veya yapmayı planladığımız her şeyi; İzmir’deki ESİAD gibi iş insanları derneklerimiz, ticaret odamız, sanayi odamız ve diğer ilgili tüm paydaşlarımızla beraber ortak akıl çerçevesinde gerçekleştirmeyi esas alıyoruz. Geçtiğimiz dönem Fadıl Sivri ile çok uyumlu bir çalışma içinde yürüttük. Gayretlerimizi hayallerimizi ortaklaştırmaya çalıştık. Birbirimizden ilham alıp, güç vermeye çalıştık. Yenilenecek yönetimi ile ESİAD'ın or tak hedeflerimize her zamanki gibi önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Zor dönemlerden geçiyoruz, bu dönemleri atlatmanın tek yolu dayanışma içinde olmayı sürdürmekte. Diliyorum ki; İzmir kalesini korumaya, savunmaya devam edeceksiniz” dedi.